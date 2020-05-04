Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor

Koronavirüsle mücadelede ikinci dalga riski panik yaratsa da, uzmanlar "sahte şafak" adı verilen tehlikeye dikkat çekiyor. Sahte şafak, bir vakanın koronavirüsü yendikten sonra tekrar belirti göstermesine deniyor.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Mirabai Nicholson-McKellar, koronavirüse yakalandıktan sonra 1 ayı aşkın süre tedavi gördü. Sağlığına kavuşan ve evine gönderilen McKellar, 72 saat sonra yapılan testlerinin ardından karantinadan çıkma izni aldı.

Hayatının yavaşça normale döneceğini düşünen McKellar, nefes darlığı ve göğüs ağrılarının tekrar ortaya çıkması üzerine acil servise gitti. Genç kadına yapılan testlerde Kovid-19 yeniden pozitif çıktı.

ABD merkezli Bloomberg'ün haberine göre McKellar, "Bu ne zaman bitecek, sürekli düşünüyorum. Hala hasta mıyım, değilsem bunu nasıl bileceğim?" dedi.

SAHTE ŞAFAK

McKellar, virüsü yendiğini düşündükten sonra belirtileri yeniden görülen ve testleri pozitif çıkan hastalardan yalnızca biri. Bloomberg'in haberinde giderek artan bu duruma uzmanlar "sahte şafak" adını veriyor. Hastalık sürecinin herkeste farklı işlediğini ifade eden uzmanlar, ülkeler önlemleri yavaş yavaş kaldırırken salgının bu gizemli parçası da çözülmeyi bekliyor.

"ÖLÜ PARTİKÜLLER YANILTABİLİR"

Güney Kore'de yapılan bir çalışmaya göre, Kovid-19'u atlatan hastalara uygulanan nükleik asit testlerinin ölü virüs partiküllerini tespit ederek, enfekte olmayan kişileri hasta gibi gösterebileceği belirtiliyor.

Stanford'dan Yvonne Maldonado, "Herkes bunu çözmeye çalışıyor. Bir insan hasta olduğunda ne yapacağız? Bağışıklık kazandıklarını mı düşüneceğiz yoksa diğer insanlar için potansiyel bir bulaşma tehdidi olduklarını mı?" ifadelerini kullandı.

DEPRESYON VE TRAVMA TEHLİKESİ

Bu durumun psikolojik tahribatı da artırdığını ifade eden Cleveland Clinic'ten Michelle Biehl, "Çok sayıda hasta ruhsal sorunlarla boğuşuyor. Ne zaman tam olarak iyileşeceklerini bilmek istiyorlar. Bu yüzden anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar" diye konuştu.