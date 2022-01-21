Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet kolda! Mehmet Dinçerler'in saatinin değeri de 3 milyon TL

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir birlikte olduğu Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı aldı. Dün evlilik teklifinden kareleri paylaşan Hadise'nin 3 milyon TL'lik tektaşı dikkat çekerken Dinçerler'in taktığı saatin de 3 milyon TL olduğu öğrenildi.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise, bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor. İlişkisini göz önünde yaşayan Hadise, dün Instagram hesabından evlilik teklifi aldığı anları paylaştı.

HADİSE EVLENİYOR

Instagram'da 13,4 milyon takipçisi bulunan Hadise, evlilik teklifi aldığını yayınladığı bir video ile duyurdu. Şarkıcının kısa sürede yarım milyon izlenen videosunda tektaşı da dikkatlerden kaçmadı. Dinçerler'in Hadise'ye aldığı özel tasarım yüzüğün 3 milyon TL olduğu öğrenildi.

MEHMET DİNÇERLER SERVET TAŞIYOR

Hadise'nin paylaşımında dikkat çeken bir ayrıntı ise Mehmet Dinçerler'in saati oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Dinçerler'in saati de 3 milyon TL.

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