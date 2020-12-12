Herkes evdeyken, onlar sokakları temizledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Herkes evdeyken, onlar sokakları temizledi

12.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:35
Herkes evdeyken, onlar sokakları temizledi

GAZTİANTEP'te hafta sonu boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında temizlik işçileri sokakları temizledi.

GAZTİANTEP'te hafta sonu boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında temizlik işçileri sokakları temizledi. İşçiler, insanlar evlerde olduğu zaman çevre kirliliğinin azaldığını söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinde iş yükü artan çalışma kollarından biri de temizlik görevlileri oldu. Binlerce kişinin evlerine kapanmasının ardından Gaziantep'te, sokaklar ve parklarda oluşan kirliliği temizleyen görevliler işlerini yapmaya devam etti.

'İNSANLAR EVDE OLUNCA DAHA AZ KİRLENİYOR'İşini severek yaptığını ifade eden ve röportaj sırasında işini bırakmayan Mahmut Sellüm, "Biz buraları temizleyerek millete hizmet ediyoruz. İnsanlar evde olunca buralar daha az kirleniyor. Pazartesi gelin bakın, buralar yine çekirdek kabukları ile dolu olacak. Buraları kirletmek kul hakkıdır. Yıkamasak oturacak halleri kalmaz. Ben işimi çok seviyorum" diye konuştu.'HEPİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN TEMİZLİYORUZ'

İnsanlar olmadığı zaman çevre kirliliğinin de olmadığını ifade eden Ahmet Tur ise, "İnsanlar evdeyken bizde temizliği yapıyoruz. Şu anda insanlar olmadığı için daha az kirleniyor. İnsanlar olduğu zaman daha çok kirleniyor. Herkes elinden geleni yapsa bu kadar kirlilik olmaz. Hepimizin sağlığı için temizliği yapıyoruz" dedi.


Herkes evdeyken, onlar sokakları temizledi
Herkes evdeyken, onlar sokakları temizledi
Herkes evdeyken, onlar sokakları temizledi
Herkes evdeyken, onlar sokakları temizledi
Herkes evdeyken, onlar sokakları temizledi
Herkes evdeyken, onlar sokakları temizledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

İlgili Haberler

Onların evi artık sokaklar değil
Onların evi artık sokaklar değil
Arnavutköy'de yürek ısıtan görüntü...Temizlik işçisi fırçası ile sokak köpeğinin üzerini temizledi
Arnavutköy'de yürek ısıtan görüntü...Temizlik işçisi fırçası ile sokak köpeğinin üzerini temizledi
MASKİ bir dere yatağını daha temizledi
MASKİ bir dere yatağını daha temizledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar İlham Aliyev Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Hakan Taşıyan Caner Cindoruk
Spor Sörloth Cüneyt Çakır Mauricio Lemos Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ateş Türk Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Herkes evdeyken, onlar sokakları temizledi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 13:50:45. #1.14#
title