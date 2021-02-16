Herkes bu videoyu paylaşıyor! Doğan Cüceloğlu, boğazı düğümlene düğümlene annesinin ölümünü anlatmıştı

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Sevenlerini yıkan haberin ardından, Cüceloğlu'nun bir röportajda gözleri dolarak annesinin ölümünü anlattığı anlara ait video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıda kişisel gelişim kitabı ile tanınan psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, ani ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı. Evdeki ilk incelemelere göre, Cüceloğlu'nun düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

11 çocuklu ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Cüceloğlu, gzt.com'a verdiği röportajda çocuk yaşta annesini kaybetmenin zorluklarını anlatmıştı. Cüceloğlu'nun sık sık gözlerinin dolduğu, boğazının düğümlendiği video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"ANNEN YOK, KİMSEN YOK"

Sevilen yazar, hislerini videoda şu sözlerle anlatmıştı:

"Bir şey yapmıştım, babam "Ne yapıyorsun?" diye bağırdı. Ben kalakaldım. Ve enteresan bir şekilde çocuk aklımla şuna karar vermişim; annen yok, kimsen yok. Böyle bir karar verdiğimi yıllar sonra anladım. Annen yok, kimsen yok... O zaman kimsen yoksa senin hiçbir şey istemeye hakkın yok. Sadece başkalarını memnun etmeye çalışırsın."