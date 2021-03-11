Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı
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Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

11.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:28

Brezilya'da kamyonun motosikletli çifte çarpması sonucu eşi ağır yaralanan kişi, tır şoförünün kaçmasını önlemek için kamyonun kapısında asılı şekilde 32 kilometre yol katetti.

Brezilya'nın Santa Carina eyaletindeki Piçarras ve Penha bölgeleri arasındaki bir otoyolda medyana gelen olayda arkasında eşiyle birlikte seyahat eden motosiklet sürücüsü, bir tırın çarpması sonucu yere düştü.

Motosikletin tırın ön tamponunun altına sıkıştığı kazada, motosiklet sürücüsünün eşi ağır yaralandı. Tır sürücüsü ise kaza yerinden kaçmaya yeltenince, motosiklet sürücüsü aracının kapısının bulunduğu bölüme tırmanarak 32 kilometre boyunca araçta asılı kaldı. O anlara dair görüntüler, otoyoldaki diğer araçların kameralarına yansıdı.

EŞİ AĞIR YARALI, TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis kaçmaya çalışan tır sürücüsünü durdurdu. Araçtan indirilen sürücü, motosiklet sürücüsü ve diğer kişilerin de saldırısına uğradıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsünün eşinin ağır yaralandığı ve Itajai bölgesindeki Marieta Konder Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
XC866: Sevgiye bak!
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ASD: plakayı alsaydın
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
MİA: Soför aracı kendinin kullandığını inkar edebilirdi.
Yayından Kaldır
500
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