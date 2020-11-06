Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai 46. bölüm fragmanı ekrana geldi!
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Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai 46. bölüm fragmanı ekrana geldi!

06.11.2020 08:52 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:08

Hercai dizisi 45. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Hercai oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Hercai son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Hercai yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Hercai 46. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Hercai yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Hercai45. son bölüm ardından, 46. yeni bölüm ile 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de sevnleri karşısına çıkacak.

HERCAİ 45. SON BÖLÜM İZLE...

Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai 46. bölüm fragmanı ekrana geldi!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uğruna herkesi karşısına aldığı büyük aşkı Miran'ın öldüğünü düşünen Reyyan hayatının en zor gününü yaşarken zor bir kararın eşiğindedir. Bu esnada Azize'nin geçmişini ve intikamının asıl sebebini öğrenen Aslan, Hanife'nin ölümüyle sarsılan Azize'yi geçmişini açık etmekle tehdit edip ona beklenmedik bir teklifte bulunur. Köşeye sıkışan Azize ise Aslan'ın Hanife ile işbirliği yaptığını öğrenince planlarını yeniden kurmak zorunda kalır. Hazar ise Miran'ın oğlu olup olmadığını öğrenebilmek için peşine düşeceği yeni bir ipucu bulmuştur. Reyyan için ayağa kalkan Miran'ın dönüşü ise tüm dengeleri değiştirecektir.

Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai 46. bölüm fragmanı ekrana geldi!
Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai 46. bölüm fragmanı ekrana geldi!
Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai 46. bölüm fragmanı ekrana geldi!

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