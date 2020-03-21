Hercai son bölüm izle! Hercai 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm full tek parça izle!
Hercai son bölümüyle izleyicileri ekrana bağladı. Yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan'ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran'ı derinden etkiler. Devamında yaşanan gelişmeler ise Hercai 38. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak merak edildi. Hercai 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai son bölüm full tek parça izle!
Hercai son bölümünde yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan'ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran'ı derinden etkiler. Sevdiği kadının zor zamanlarında yanına olup destek vermek isten Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için kolları sıvar. Devamında gelişen olaylar ise izleyiciyi ekrana bağladı. Hercai son bölüm izle! Hercai 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm full tek parça izle!
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HERCAİ 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan'ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran'ı derinden etkiler. Sevdiği kadının zor zamanlarında yanına olup destek vermek isten Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için kolları sıvar. Verdiği kararın ardından nereden başlayacağını bilemeyen Reyyan'a destek Fırat'tan gelir. Mezarlıkta bulduğu nottan sonra Azize'nin kendisini kandırdığından emin olan Gönül babaannesiyle yüzleşmek ve oyununu ortaya çıkarmak için önemli bir hamle yapar. Diğer yandan intikam planını yeniden canlandırmak isteyen Azize, Reyyan'ın üveyliğini kullanır ancak bu durum Reyyan ve Azize'nin karşı karşıya gelmesine neden olur. Ne olursa olsun Azize'nin durmayacağını, her fırsatta ailesine ve Miran'a zarar vereceğine bir kere daha emin olan Reyyan, Azize'ye meydan okur. Reyyan'ın güçlü duruşu karşısında ezilen Azize Aslanbey, bu sefer Reyyan'ı hiç beklemediği bir yerden vurmaya karar verir.
HERCAİ 38. BÖLÜM RAGMANI YAYINLANDI MI?
Hercai'nin 38. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI
Akın Akınözü/ Miran Aslanbey/Şadoğlu
Ebru Şahin/ Reyyan Şadoğlu
Gülçin Santırcıoğlu/ Sultan Aslanbey
Serhat Tutumluer/ Hazar Şadoğlu
Oya Unustası/ Gönül Aslanbey
Ahmet Tansu/ Taşanlar Azat Şadoğlu
Serdar Özer/ Cihan Şadoğlu
Gülçin Hatıhan/ Handan Şadoğlu
İlay Erkök/ Yaren Şadoğlu
Cahit Gök/ Fırat Demiralp/Aslanbey
Feride Çetin/ Zehra Şadoğlu
Güneş Hayat/ Esma Demiralp
Aydan Burhan/ Hanife Derbent
İnci Şen/ Nigar Katarcı
Aslı Samat/ Melike Aştutan
Eylem Tanrıver/ Keriman Çetin
Ebrar Alya Demirbilek/ Gül Şadoğlu
Eda Elif Başlamışlı/ Duygu Yetiş Elif Aslanbey
Gökhan Yavuz/ Rıza Demir
Ayda Aksel/ Azize Aslanbey
Macit Sonkan/ Nasuh Şadoğlu
Yusuf Bedir/ Bedirhan
Emrullah Omay/ Mahmut
Aydan Taş/ Şehriyar Taşkın
Sarp İkiler/ Caner Katarcı
Güven Hokna/ Şükran
Ahmet Kayakesen/ Harun