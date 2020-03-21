Hercai son bölüm izle! Hercai 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm full tek parça izle!
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Fırat, Dizi, Güncel

Hercai son bölüm izle! Hercai 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm full tek parça izle!

Hercai son bölümüyle izleyicileri ekrana bağladı. Yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan'ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran'ı derinden etkiler. Devamında yaşanan gelişmeler ise Hercai 38. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak merak edildi. Hercai 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai son bölüm full tek parça izle!

21.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:07
Hercai son bölüm izle! Hercai 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm full tek parça izle!

Hercai son bölümünde yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan'ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran'ı derinden etkiler. Sevdiği kadının zor zamanlarında yanına olup destek vermek isten Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için kolları sıvar. Devamında gelişen olaylar ise izleyiciyi ekrana bağladı. Hercai son bölüm izle! Hercai 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm full tek parça izle!

HERCİ 37. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan'ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran'ı derinden etkiler. Sevdiği kadının zor zamanlarında yanına olup destek vermek isten Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için kolları sıvar. Verdiği kararın ardından nereden başlayacağını bilemeyen Reyyan'a destek Fırat'tan gelir. Mezarlıkta bulduğu nottan sonra Azize'nin kendisini kandırdığından emin olan Gönül babaannesiyle yüzleşmek ve oyununu ortaya çıkarmak için önemli bir hamle yapar. Diğer yandan intikam planını yeniden canlandırmak isteyen Azize, Reyyan'ın üveyliğini kullanır ancak bu durum Reyyan ve Azize'nin karşı karşıya gelmesine neden olur. Ne olursa olsun Azize'nin durmayacağını, her fırsatta ailesine ve Miran'a zarar vereceğine bir kere daha emin olan Reyyan, Azize'ye meydan okur. Reyyan'ın güçlü duruşu karşısında ezilen Azize Aslanbey, bu sefer Reyyan'ı hiç beklemediği bir yerden vurmaya karar verir.

HERCAİ 38. BÖLÜM RAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai'nin 38. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI

Akın Akınözü/ Miran Aslanbey/Şadoğlu

Ebru Şahin/ Reyyan Şadoğlu

Gülçin Santırcıoğlu/ Sultan Aslanbey

Serhat Tutumluer/ Hazar Şadoğlu

Oya Unustası/ Gönül Aslanbey

Ahmet Tansu/ Taşanlar Azat Şadoğlu

Serdar Özer/ Cihan Şadoğlu

Gülçin Hatıhan/ Handan Şadoğlu

İlay Erkök/ Yaren Şadoğlu

Cahit Gök/ Fırat Demiralp/Aslanbey

Feride Çetin/ Zehra Şadoğlu

Güneş Hayat/ Esma Demiralp

Aydan Burhan/ Hanife Derbent

İnci Şen/ Nigar Katarcı

Aslı Samat/ Melike Aştutan

Eylem Tanrıver/ Keriman Çetin

Ebrar Alya Demirbilek/ Gül Şadoğlu

Eda Elif Başlamışlı/ Duygu Yetiş Elif Aslanbey

Gökhan Yavuz/ Rıza Demir

Ayda Aksel/ Azize Aslanbey

Macit Sonkan/ Nasuh Şadoğlu

Yusuf Bedir/ Bedirhan

Emrullah Omay/ Mahmut

Aydan Taş/ Şehriyar Taşkın

Sarp İkiler/ Caner Katarcı

Güven Hokna/ Şükran

Ahmet Kayakesen/ Harun

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