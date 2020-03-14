Hercai son bölüm izle! Hercai 36. bölüm izle! Hercai son bölüm full tek parça izle! Hercai son bölümüyle izleyicileri ekrana bağladı. Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Devamında yaşanan gelişmeler ise Hercai 36. Bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak sorusunu akıllara getirdi. Hercai 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai son bölüm full tek parça izle!

Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlamaktadır. Devamında gelişen olaylar ise izleyiciyi ekrana bağladı. Hercai son bölüm izle! Hercai 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai 36. bölüm son bölüm full tek parça izle!

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HERCAİ 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlamaktadır. Hayatta en çok sevdiği iki adamın söylediği yalanlar yüzünden yüreğinde taşıyacağından daha fazla acı biriktiren Reyyan'ın yardımına Şükran koşar. Hazar ve Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için bir arada hareket eder ama Reyyan'ın yaralarını sarmak hiç kolay olmayacaktır. Diğer yandan Nasuh, yaptıklarının bedelini ödemesi için Yaren'i Şadoğlu konağından götürür ve hak ettiğini yaşaması için onu kimsenin bilmediği bir yere kapatır. Reyyan ve Miran'ın hikayesinin başlangıcını bilmeyen Şükran, öğrendiklerinden sonra Miran'ı köy evinden kovar. Kendi hayatını başkalarının mutluluğu için hep yarım bırakan Reyyan, bundan sonra hak ettiği hayatı yaşayıp kendi ayakları üzerinde durmak için çok önemli bir karar alır. Acaba Reyyan'ın aldığı bu karar Miran ve Hazar'ı nasıl etkileyecektir?

HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI

Akın Akınözü/ Miran Aslanbey/Şadoğlu

Ebru Şahin/ Reyyan Şadoğlu

Gülçin Santırcıoğlu/ Sultan Aslanbey

Serhat Tutumluer/ Hazar Şadoğlu

Oya Unustası/ Gönül Aslanbey

Ahmet Tansu/ Taşanlar Azat Şadoğlu

Serdar Özer/ Cihan Şadoğlu

Gülçin Hatıhan/ Handan Şadoğlu

İlay Erkök/ Yaren Şadoğlu

Cahit Gök/ Fırat Demiralp/Aslanbey

Feride Çetin/ Zehra Şadoğlu

Güneş Hayat/ Esma Demiralp

Aydan Burhan/ Hanife Derbent

İnci Şen/ Nigar Katarcı

Aslı Samat/ Melike Aştutan

Eylem Tanrıver/ Keriman Çetin

Ebrar Alya Demirbilek/ Gül Şadoğlu

Eda Elif Başlamışlı/ Duygu Yetiş Elif Aslanbey

Gökhan Yavuz/ Rıza Demir

Ayda Aksel/ Azize Aslanbey

Macit Sonkan/ Nasuh Şadoğlu

Yusuf Bedir/ Bedirhan

Emrullah Omay/ Mahmut

Aydan Taş/ Şehriyar Taşkın

Sarp İkiler/ Caner Katarcı

Güven Hokna/ Şükran

Ahmet Kayakesen/ Harun