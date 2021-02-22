Hercai Reyyan ölüyor mu? Ebru Şahin Hercai dizisinden ayrılıyor mu? Hercai Reyyan öldü mü? Ebru Şahin kimdir, nereli?

ATV'nin rayting rekorları kıran dizisi Hercai Reyyan ölüyor mu? Reyyan ve Azize arasında yaşanan gerilimin ardından bu hafta ortalığın iyice karıştığı görülüyor. İzleyiciler bu nedenle Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Peki, Hercai Reyyan öldü mü? Ebru Şahin Hercai dizisinden ayrılıyor mu?

ATV'nin rayting rekorları kıran dizisi Hercai Reyyan ölüyor mu? Reyyan ve Azize arasında yaşanan gerilimin ardından bu hafta ortalığın iyice karıştığı görülüyor. İzleyiciler bu nedenle Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Peki, Hercai Reyyan öldü mü? Ebru Şahin Hercai dizisinden ayrılıyor mu? Ebru Şahin kimdir, nereli? Hercai Reyyan ölüyor mu? Ebru Şahin Hercai dizisinden ayrılıyor mu? Hercai Reyyan öldü mü? Ebru Şahin kimdir, nereli? İşte detaylar haberimizde...

HERCAİ REYYAN ÖLÜYOR MU?

Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Reyyan'ı canlandıran Ebru Şahin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı Hercai'nin 38. bölümünde netlik kazanacak.

HERCAİ EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin,1994 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.

Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. Ebru Şahin, son olarak Star Tv'de yayınlanan, başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver gibi önemli isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer aldı ve dizide Burcu karakterini canlandırdı.

Ebru Şahin son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Reyyan karakterini canlandırmaktadır.

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Reyyan'ın alacağı büyük karar hayatında neleri değiştirecek?

Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan kırgınlıkları sona ermiş, aşkları her zamankinden de kuvvetli devam etmektedir. Öyle ki Miran, Reyyan'ın isteğiyle Azize'ye bir şans vermeye karar verir. Ancak ondan bir isteği olacaktır. Öte yandan çiftlikte duyulan silah sesi Hazar ve Nasuh'un çiftlik evine koşmalarına neden olur. Karşısında gördüğü manzara Hazar'ı şoke edecektir. Yaren'in verdiği haber onu öldürmeye kararlı olan Füsun'u durdurur. Dilşah, Azra'yı kaybetme korkusuyla yanlış adımlar atmaktadır. Bu sırada Reyyan ve Miran'ın hayatında ise tüm olup bitenlerden daha önemli bir durum meydana gelir. Füsun ve Dilşah hesaplaşmasında neler olacak? Azize Miran'ın şartını kabul edecek mi?