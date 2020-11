Hercai oyuncuları kimler? Hercai son bölüm izle! Hercai son bölüm özeti!

Mia yapım imzalı, 15 Mart 2019 tarihinden itibaren atv'de yayımlanmaya başlayan, yönetmen koltuğuna Barış Yöş'ün oturduğu Hercai oyuncuları kimler? Hercai son bölüm izle! Hercai son bölüm özeti!

HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ!

Füsun Aslanbey'in gelişi ve Miran'ın öz babasının Hazar olduğunu açıklaması; hem Aslanbeyler'in hem de Şadoğulları'nın hayatında bir bomba etkisi yaratır. Miran, Hazar'ın babası olduğu gerçeğini kabullenemezken Şadoğlu'nda da bu konuda çatlak sesler çıkmaya devam etmektedir. Ancak Reyyan her zamanki gibi Miran'ın yanında olup desteğini esirgemez. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla eteğindeki bütün taşları döktüğü zannedilen Azize Aslanbey kaybedecek bir şeyi olmadığı için artık daha tehlikelidir ve ne olursa olsun Nasuh Şadoğlu'nun zamanında kendisine yaptıklarının hesabını soracaktır. Ancak Azize kendi intikamının peşinde koşarken burnunun dibinde yaşanan olayların farkında değildir. Aslan'ın en yakın dostuyla bile paylaşmadığı gizli planlarının büyük bir trajediye sebep olması an meselesidir. Miran hayatını allak bullak eden gerçeklerle yüzleşmeye çalışırken bu trajediye engel olabilecek midir? Yoksa Aslan her iki aileyi derinden sarsacak bir acı bırakıp çekip gidecek midir? Miran bir yandan hayatını sarsan sırrın getirdikleriyle mücadele ederken bir yandan da sevdiklerini korumak için Aslan'ın planlarına engel olmaya çalışacaktır…

HERCAİ OYUNCULARI KİMLER?

AKIN AKINÖZÜ - MİRAN ASLANBEY

EBRU ŞAHİN - REYYAN ŞADOĞLU

MACİT SONKAN - NASUH ŞADOĞLU

AYDA AKSEL - AZİZE ASLANBEY

SERHAT TUTUMLUER - HAZAR ŞADOĞLU

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!