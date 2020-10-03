Hercai'nin başrol oyuncusu Macit Sonkan, koronavirüse yakalandı
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Hercai'nin başrol oyuncusu Macit Sonkan, koronavirüse yakalandı

03.10.2020 09:47 | Son Güncelleme: 03.10.2020 10:03
Hercai'nin başrol oyuncusu Macit Sonkan, koronavirüse yakalandı

Hercai dizisinin başrol oyuncularından Macit Sonkan koronavirüse yakalandı. Oyuncunun koronaya yakalanmasının ardından setteki tüm ekibe test yapıldı.

Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrollerinde olduğu Hercai dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşanınca çekimlere ara verilme kararı alındı. Ekibe yapılan testlerde herkesin test sonucu negatif çıkınca çekimler kaldığı yerden devam etmeye başladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

TV100'de yer alan habere göre: Öte yandan koronavirüse yakalanan 67 yaşındaki usta oyuncu Macit Sonkan, dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin'de özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Hercai'nin başrol oyuncusu Macit Sonkan, koronavirüse yakalandı

MACİT SONKAN KİMDİR?

Macit Sonkan, 1953 yılında İzmir Torbalı Yazıbaşı'da doğdu. Güzel Sanatlar Tiyatro Oyunculuk mezunudur. 1978 yılında Devlet Tiyatrosu'nda başladığı sanat hayatı, tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerle devam etmektedir. Çocuk tiyatrosu üzerine yoğunlaşan Sonkan, yurt dışında sergilenen oyunlarda da rol aldı. Tiyatro alanında birçok oyunda ödül kazandı.

Hercai'nin başrol oyuncusu Macit Sonkan, koronavirüse yakalandı

Dost Eller, Ateşten Günler, Süper Baba, Çiçek Taksi, Gurbetçiler, Köşe Kapmaca, Tersine Akan Nehir, Yasemince, Artık Çok Geç, Hayalet, Aşkımızda Ölüm Var, Alanya Almanya, Ezo Gelin, Hasret, Dede Korkut Hikayeleri, Aşk Bir Hayal gibi yapımlarda yer alan Macit Sonkan şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Nasuh Ağa karakterine hayat vermektedir.

Hercai'nin başrol oyuncusu Macit Sonkan, koronavirüse yakalandı
Hercai'nin başrol oyuncusu Macit Sonkan, koronavirüse yakalandı
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