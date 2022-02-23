Hercai dizisinin yapımcısı kimdir? Hercai ne zaman final yaptı?

Hercai dizisinin yapımcısı kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hercai, Mia Yapım imzalı, 15 Mart 2019 tarihinde atv'de yayımlanmaya başlayan, yönetmen koltuğuna Ali İlhan'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol'un kaleme aldığı Türk yapımı dram ve aşk türündeki televizyon dizisidir. Banu Akdeniz kimdir? Hercai dizisinin yapımcısı Banu Akdeniz kaç yaşında, nereli?

BANU AKDENİZ KİMDİR?

3 sezondan oluşan dizi, 25 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan 69. bölümü ile final yaparak sona eren Hercai dizisinin yapımcısı Banu Akdeniz'dir. 1978, İstanbul doğumludur. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo – Televizyon ve Sinema bölümünü bitirdi.

Sektöre ATV'ye bağlı Prima TV'de yapım asistanlığı yaparak girdi ardından, yine ATV'de program yapımcılıkları üstlendi.

2005 yılında MİA Yapım adıyla kendi yapım şirketini kurdu ve o tarihten itibaren sinema filmleri ve TV dizilerinin yapımcılıklarını üstlendi.

Yapımcılığını Üstlendiği Sinema Filmleri ve TV Dizileri:

2020 – Çatı Katı Aşk (TV dizisi)

2019 – Hercai (TV dizisi)

2018 – Kocaman Ailem (TV dizisi)

2017 – Ateşböceği (TV dizisi)

2016 – Aşk Yalanı Sever (TV dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (TV dizisi)

2011 – Avrupa Avrupa (TV dizisi)

2011 – Musallat 2 (sinema filmi)

2009 – Sizi Seviyorum (sinema filmi)

2008 – Şeytanın Pabucu (sinema filmi)

2007 – Musallat (sinema filmi)

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