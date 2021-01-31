Hercai Azat kimdir? Hercai Azat'ı canlandıran Tansu Taşanlar kimdir? Tansu Taşanlar nereli ve kaç yaşında?
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Hercai Azat kimdir? Hercai Azat'ı canlandıran Tansu Taşanlar kimdir? Tansu Taşanlar nereli ve kaç yaşında?

31.01.2021 22:13 | Son Güncelleme: 31.01.2021 22:17
Hercai Azat kimdir? Hercai Azat'ı canlandıran Tansu Taşanlar kimdir? Tansu Taşanlar nereli ve kaç yaşında?

Ekranların merakla takip edilen dizisi Hercai, oyuncu kadrosuyla merak konusu olmaya devam ediyor. Hercai Azat kimdir? Hercai Azat'ı canlandıran Tansu Taşanlar kimdir? Tansu Taşanlar nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde, Azat Şadoğlu karakterini canlandıran Tansu Taşanlar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Tansu Taşanlar, 1984 doğumludur. Televizyon ekranlarına ilk kez Küçük Kadınlar dizisi ile çıkan Tansu Taşanlar nereli ve kaç yaşında? Tansu Taşanlar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HERCAİ AZAT KİMDİR?

Hercai dizisinde Azat karakterini Tansu Taşanlar canlandırmakta.

TANSU TAŞANLAR KİMDİR?

Tansu Taşanlar, 31 Mayıs 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur. Televizyon ekranlarında ilk kez 2008 yılında yayınlanan "Küçük Kadınlar" dizisi ile yer alan Tansu Taşanlar, ayrıca birçok tiyatro oyununda da yer almıştır.

Vatanım Sensin, Analar ve Anneler, Kara Para Aşk, Veda, Muhteşem Yüzyıl, Yalancı Bahar, İzmit Çetesi ve Bir Bulut Olsam dizilerinde rol alan Tansu Taşanlar, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Azat karakterine hayat vermektedir. Tansu Taşanlar, 1.90 metre boyunda, 85 kilo ve İkizler burcudur.

TANSU TAŞANLAR DİZİLERİ FİLMLERİ

2019 – Hercai (Azad Şadoğlu)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Zar)

2017 – Çukur (Avukat Nazım)

2017 – Kara Yazı (Kadir)

2016-2017 – Vatanım Sensin (Hasan Basri)

2015 – Analar ve Anneler (Halil)

2014 – Kara Para Aşk (Arda Çakır)

2013 – Küçük Kıyamet (Konuk Oyuncu)

2012 – Veda (Sinan)

2011 – İzmir Çetesi (Rıfat)

2011 – Yalancı Bahar (Aras)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Heykeltıraş)

2009 – Bir Bulut Olsam (Salih)

2008-2010 – Küçük Kadınlar (Ceyhun)

Tansu Taşanlar'ın rol aldığı filmler:

2017 – Taksim Hold'em (Ra)

2009 – Hırçın Kız Kadife (Süleyman)

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