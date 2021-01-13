Hercai 55. Bölüm Fragmanı
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Hercai 55. Bölüm Fragmanı

13.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:48

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer,...

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.

Hercai 55. Bölüm Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 10:51:11. #1.15#
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