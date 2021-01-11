Hercai 54. Bölüm Ön İzleme 2
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Hercai 54. Bölüm Ön İzleme 2

11.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:48

Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın: https://www.youtube.com/channel/UC2l92bN_FWHjZZPdOYnZveg/join"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan...

Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın:

https://www.youtube.com/channel/UC2l92bN_FWHjZZPdOYnZveg/join

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.

Hercai YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://bit.ly/2vwmORD

atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN

Hercai Web Sayfası; https://goo.gl/ziLDeQ

Hercai 54. Bölüm Ön İzleme 2
Hercai 54. Bölüm Ön İzleme 2

Kaynak: DailyMotion.com

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