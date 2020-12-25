Hercai 53. Bölüm 2. Fragmanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hercai 53. Bölüm 2. Fragmanı

25.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:47

Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın: https://www.youtube.com/channel/UC2l92bN_FWHjZZPdOYnZveg/join"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan...

Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın:

https://www.youtube.com/channel/UC2l92bN_FWHjZZPdOYnZveg/join

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.

Hercai YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://bit.ly/2vwmORD

atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN

Hercai Web Sayfası; https://goo.gl/ziLDeQ

atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN

https://www.facebook.com/atv https://twitter.com/atvcomtr https://www.instagram.com/atvturkiye/

Hercai 53. Bölüm 2. Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Özgür Özel Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Ezgi Mola Burak Özçivit Furkan Palalı
Spor Can Bartu Vitor Hugo Okan Buruk Burak Yılmaz Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Türk Noel Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hercai 53. Bölüm 2. Fragmanı | Haberler.com TV
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 10:15:16. #1.15#
title