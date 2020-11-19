Hercai 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hercai hangi gün, saat kaçta?
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Hercai 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hercai hangi gün, saat kaçta?

19.11.2020 20:10 | Son Güncelleme: 19.11.2020 20:19

Akın Akınözü ve Ebru Şahin gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Hercai 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hercai hangi gün, saat kaçta?

15 Mart 2019 tarihinden itibaren atv'de yayımlanmaya başlayan, yönetmen koltuğuna Barış Yöş'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Türk yapımı dram dizisi Hercai 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hercai hangi gün, saat kaçta?

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Her şeye rağmen kendi hayatlarını yaşamak için kolları sıvayan Reyyan ve Miran yeni düzenlerine alışmaya çalışırken Aslan'dan umudunu kesen Mahfuz, Hazar'la konuşup Miran'la ilgili tüm gerçeği açıklamaya karar verir. Yaptığı araştırmadan sonra Mahfuz'un da sözleriyle artık Miran'ın kendi oğlu olduğundan emin olan ve bu intikamı bitirmeye yemin eden Hazar, Azize'yle yüzleşmeye gider ancak Aslanbey konağında şahit olduğu bir olay sonrasında hatırladıkları Hazar'ın Azize'ye iyice bilenmesine neden olur. Diğer yandan Miran, Aslan ve Hazar tarafından ablukaya alınan Azize asıl şoku yıllar önce öldü bildiği Füsun Aslanbey'in kanlı canlı karşısına çıkıp herkesin önünde Miran'ın, Hazar'ın oğlu olduğu gerçeğini açıklamasıyla yaşar.

HERCAİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Hercai Cuma akşamları saat 20:00'da ATV'de yayınlanmaktadır

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE!

Hercai 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hercai hangi gün, saat kaçta?

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Haber Yorumları (1)
SELEN: bu diziyi çok seviyorum. . .
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