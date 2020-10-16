Hercai 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 43. bölüm izleme linki! Hercai son bölümde neler oldu? Hercai 43. bölüm fragmanı izle
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Hercai 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 43. bölüm izleme linki! Hercai son bölümde neler oldu? Hercai 43. bölüm fragmanı izle

16.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:00
Hercai 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 43. bölüm izleme linki! Hercai son bölümde neler oldu? Hercai 43. bölüm fragmanı izle

Merakla beklenen Hercai dizisinin 43. bölümü bugün ATV ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Hercai oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Hercai son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Hercai yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Hercai 44. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Hercai yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Miran'la arasına hiçbir sırrın girmesini istemeyen Reyyan, Miran'la konuşmanın bir yolunu ararken, Reyyan'a yakın olmaya çalışan Aslan yeni bir hamle yapar. Reyyan temkinli davransa da Aslan'dan alacağı bilgilerle gerçeklere ulaşabileceğine ve Miran'la bir daha ayrılmak zorunda kalmayacağına inanır. Adaleti sağlamak ve Azize'den intikam almak için gelen Aslan'ın Reyyan'a dair hayalleri ona yanlış üstüne yanlış yaptırırken Miran, Aslan'a karşı şüphelerinde haklı olduğuna inandığı çok önemli bir bilgiye ulaşır. Diğer yandan Zehra, Hazar'ın Mehmet Aslanbey'i öldürmüş olabileceği gerçeğine inanmaz ve Miran'ın, Hazar'ın öz oğlu olduğunu ispat ederek tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir. Yaşananlarından ardından Aslan'ı Reyyan'dan uzak tutmaya çalışan Azize hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, şüphelerin de haklı olduğun kanıtlamak isteyen Miran, kozlarını paylaşmak üzere Aslan'a meydan okur.

HERCAİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Hercai 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 43. bölüm izleme linki! Hercai son bölümde neler oldu? Hercai 43. bölüm fragmanı izle

HERCAİ 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisinin 44. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

HERCAİ 43. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Hercai 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 43. bölüm izleme linki! Hercai son bölümde neler oldu? Hercai 43. bölüm fragmanı izle

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize'nin uğruna yıllarını harcadığı intikamın asıl sebebini öğrenip daha fazla kimse zarar görmeden bu intikamı bitirmek isteyen Reyyan ve Miran yalandan bir ayrılık oyunu oynamaya karar vermişlerdir. Bu ayrılık aralarındaki özlem ve tutkuyu had safhaya çıkarırken Aslan'ın yan evde bilerek bıraktığı çakmağı bulan Miran'ın kıskançlığı ortalığı fena karıştırır. Reyyan'ın hamile olduğunu zanneden Hazar onu ve bebeğini olaylardan uzak tutmak için onları Zehra'nın yanına götürmeye karar verir. Bunu duyan Miran ise uzakları yakın etmenin yollarını arar ve Reyyan'ın gitmesine fırsat vermeden Zehra'yı ona getirir. Fakat Miran'ın bu hamlesi hiç beklenmedik olaylara sebep olacaktır. Aslan'ı bir türlü gönderemeyen Azize ise Aslan'ın duvarındaki Reyyan'ın fotoğraflarını görünce şok olur ve gönlünü Reyyan'a kaptıran Aslan'ı da bu sevda uğruna kaybetmemek adına Midyat'tan gitmesi için ona reddedemeyeceği bir teklif sunar.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE...

Hercai 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 43. bölüm izleme linki! Hercai son bölümde neler oldu? Hercai 43. bölüm fragmanı izle

HERCAİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai 16 Ekim Cuma akşam saat 20:00 'da başlayacaktır.

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