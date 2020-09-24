Hercai 40. bölüm fragmanı yayımlandı! Hercai 39. bölüm izle
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hercai 40. bölüm fragmanı yayımlandı! Hercai 39. bölüm izle

24.09.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:58

Hercai dizisi 39. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Hercai oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Hercai son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Hercai yeni bölüm geçen hafta ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Hercai 40. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Hercai yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE...

HERCAİ 40. BÖLÜM FRAGMANI

Yayımlanan yeni bölüm fragamnında Reyyan ile Miran'ın aşkı her şeyden üstün gelir ve boşanmaktan vazgeçerler. Ancak Reyyan babası bunca zamanın acısını Miran'dan çıkarmaya niyetlidir. Hercai yeni bölümde Miran ölüyor mu?

Hercai 40. bölüm fragmanı yayımlandı! Hercai 39. bölüm izle

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Artık Azize'nin alacağı intikamın eli olmak istemeyen ve intikamdan vazgeçen Miran, Reyyan'la beraber kendilerine her şeyden uzak bir hayat kurmak için Midyat'tan gitmeye karar verir. Bu karar Şadoğlu ailesinde kabul görür ancak Elif'in ölümünden sonra derin bir yasa boğulan Azize Aslanbey'in iki aile için çok farklı planları vardır.

Hercai 40. bölüm fragmanı yayımlandı! Hercai 39. bölüm izle

Torununun ölümünden sonra ailesinden daha fazla kayıp vermek istemeyen Azize son kez Miran'ı kullanarak her şeyi bitirmeye ant içer fakat bunca yıl öldü bilinen Sultan'ın oğlu Aslan Aslanbey geçmişiyle ilgili her şeyi öğrenmiş ve adaleti sağlamak için atalarının topraklarına geri dönmüştür. Aslan'ın ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağılırken sevdaları yeni bir sınavla karşı karşıya kalan Reyyan ve Miran artık Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olarak herkese meydan okuyacaktır.

Hercai 40. bölüm fragmanı yayımlandı! Hercai 39. bölüm izle
Hercai 40. bölüm fragmanı yayımlandı! Hercai 39. bölüm izle

İlgili Haberler

Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 39. bölüm tek parça izle! Hercai 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm de neler oldu
Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 39. bölüm tek parça izle! Hercai 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm de neler oldu
Savaşçı 99. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Savaşçı 98. bölüm izle!
Savaşçı 99. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Savaşçı 98. bölüm izle!
Savaşçı 99. bölüm fragmanı yayımlandı! Savaşçı dizisi 98. bölüm izle
Savaşçı 99. bölüm fragmanı yayımlandı! Savaşçı dizisi 98. bölüm izle
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Volkan Bozkır Süleyman Soylu Charles Michel
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Candaş Tolga Işık Farah Zeynep Abdullah
Spor Babel Arda Turan Vedat Muriqi Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Bursa Ankara Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hercai 40. bölüm fragmanı yayımlandı! Hercai 39. bölüm izle - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 14:58:25. #1.14#
title