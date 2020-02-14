Hercai 32. Bölüm 2. Fragmanı
Haberler » TV » Hercai 32. Bölüm 2. Fragmanı - Haberler

Hercai 32. Bölüm 2. Fragmanı

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer,...

14.02.2020 08:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:46

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, , Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.

Hercai YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://bit.ly/2vwmORD

atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN

Hercai Web Sayfası; https://goo.gl/ziLDeQ



Haber Videosu

: Hercai 32. Bölüm 2. Fragmanı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler