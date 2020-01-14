Hercai 28. Bölüm 2. Fragmanı
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Hercai 28. Bölüm 2. Fragmanı

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer,...

14.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:47

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, , Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.



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: Hercai 28. Bölüm 2. Fragmanı
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