Hercai 15. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Silahlar çekildi! (Hercai son bölümde neler oldu?)

03.10.2019 13:56

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Hercai 15. yeni bölüm 2. fragmanı atv tarafından yayınlandı. Mardin'de iki kan davası olan aile arasındaki aşkı işleyen Hercai'nin başrolünde Akın Akınözü, Ebru Şahin yer alıyor. Fragmanda iki düşman ailenin bireyleri karşı karşıya geliyor. Reyyan, kendini alıkoyanların elinden kurtuluyor. Azize Aslanbey'in "Ben sizin eceliniz olmaya geldim" sözleri silahların çekilmesine neden oluyor.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer.

Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi?