Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor SalonuHakemler: Burak Yılmaz, Mehmet Onur Sönmez, Samet TekinUMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk, Gülse Uğur 7, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 16, Nehir Ulufer, Sıla Dikmenoğulları 16, Solopova 2, Emel Sığırcı, Fields 13, Mircheva 3, Higgins...

KOCAELİ (AA) - Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Burak Yılmaz, Mehmet Onur Sönmez, Samet Tekin

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk, Gülse Uğur 7, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 16, Nehir Ulufer, Sıla Dikmenoğulları 16, Solopova 2, Emel Sığırcı, Fields 13, Mircheva 3, Higgins 12

Galatasaray: Eda Şahin 4, Williams 1, Davis 5, Melis Gülcan 11, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Sude Yılmaz 13, Pelin Derya Bilgiç 12, Gizem Başaran Turan 8, Krajisnik 15, Merve Aydın 11

1. Periyot: 12-13

Devre: 20-35

3. Periyot: 42-56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor???????'u 80-69 mağlup etti.

Sudan'da kurtarılan iki Türk vatandaşını taşıyan uçak başkent Hartum'a doğru yola çıktı

Sudan'da kurtarılan iki Türk vatandaşını taşıyan uçak başkent Hartum'a doğru yola çıktı

 Sudan'da önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı (2)

Sudan'da önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı (2)

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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