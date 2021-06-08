Her yüz şeker hastasının 30 'unda göz etkileniyor
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Her yüz şeker hastasının 30 'unda göz etkileniyor

Her yüz şeker hastasının 30 'unda göz etkileniyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Diyabetin ülkemizde görülme sıklığının yüzde 11.9 olduğunu söyleyen Op.Dr. Ebru Ceyda Bostan, "Diyabet Hastalarında diyabetik retinopati dediğimiz şeker hastalığının gözü etkileme sıklığı yaklaşık olarak yüzde 30'dur.

-Diyabetin ülkemizde görülme sıklığının yüzde 11.9 olduğunu söyleyen Op.Dr. Ebru Ceyda Bostan, "Diyabet Hastalarında diyabetik retinopati dediğimiz şeker hastalığının gözü etkileme sıklığı yaklaşık olarak yüzde 30'dur." dedi.

Yirmi yılın üzerinde diyabeti olan her dört hastanın üçünde göz sorunu olabileceğini belirten, Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Ebru Ceyda, "Diyabette göz sorunları gelip geçici görme bozukluklarından, çift görme, kalıcı görme bozukluklarına kadar geniş bir yelpazede yer alır.Gelip geçici görme kaybı, kan şekerindeki dalgalanmaya bağlıdır.Kan şekeri oldukça düzensiz giden bir hastada, yoluna girdiğinde veya tam tersine düzenli giden bir hastada kan şekeri ayarında ciddi bozulma olduğunda görülebilir" diye konuştu.

"DİYABET SIK GÖRÜLEN KÖRLÜK NEDENLERİNDENDİR"

Diyabet hastalarında katarakta daha sık ve daha erken yaşta rastlamanın mümkün olduğuna dikkat çeken Bostan, "Göz tansiyonu ( glokom )ve  katarakt  ( göz merceğinin bulanıklaşması ) şeker hastalarında normalden iki kat fazla görülmektedir. Diyabet hastalarında en önemli ve sık karşılaştığımız göz hastalığı diyabetik retinopatidir. Gözün iç tabakası olan retinanın hasar görmesidir.20 -65 yaş grubunda önde gelen körlük nedenlerindendir" ifadelerini kullandı.

Kan şekeri kontrolünün önemli olduğunu belirten Ebru Ceyda Bostan sözlerine şöyle devam etti:

"Kan şekerinin düzensiz seyretmesi ani kan şekeri yükselme ve düşmeleri retinanın bozulmasını ve hastalığın ilerlemesini kolaylaştırır.Gebelik, hiperstansiyon, kan yağlarının yüksekliği, böbrek hastalığı retinopatiyi ağırlaştıran diğer faktörlerdir.Bu tabakanın hasarı hafiften ağıra kadar sınıflandırılabilir. Erken tanısı körlüğün engellenebilirliği açısından oldukça önemlidir.Bu yüzden de diyabet tanısı olan her hastanın hiçbir şikayeti olmasa bile ortalama yılda bir göz muayenesinden geçmesi önerilmektedir. Önerilen kontrollerde hastanın diyabet hastası olduğunu belirtmesi erken teşhis ve tedavi için çok önemlidir.Özellikle göz dibi muayenelerinde retinada etkilenme tespit edilen hastalarda, gözün etkilenme oranına göre çok daha sık kontrolleri gerekir"

"ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİDİR"

Bostan sözlerini şöyle noktaladı:

"Hafif hastalıkta, temel tedavi şekli diyabetin kontrol altına alınmasıdır.Hemoglobin A1C kan değeri şeker hastalığının seyrini belirten önemli bir göstergedir.3 ila 6 ay arayla yapılan ölçüm, şeker hastalarında yüzde 6,5 ve altında olmalıdır.Orta ve ağır retinopati olgularında argon fotokoagulasyon ve göz içi enjeksiyonlar tedavide yer alır.Daha ağır olgularda ise tedavi cerrahidir.Diyabetik retinopati ne kadar erken teşhis ve tedavi edilirse, görme fonksiyonu o kadar iyi seviyede korunur."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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