'Her yıl 10 milyon kişi kanserden hayatını kaybediyor'

ANKARA (DHA) - ANKARA Hematoloji ve Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, dünyada her yıl 10 milyon insanın kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini; bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalığın artmaması durumunda 2030 yılına kadar ölümlerin 13 milyona çıkacağının tahmin edildiğini söyledi.

Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle bu yıl ikincisi düzenlenen Ankara Hematoloji ve Onkoloji Günleri kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu. Altuntaş, her yıl 20 milyon kişiye kanser teşhisi konulduğunu belirterek, 10 milyon insanın kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini; bilgilendirme bilinçlendirme ve farkındalığın artmaması durumunda 2030 yılına kadar kanser ölümlerinin 13 milyona çıkacağının tahmin edildiğini söyledi. Altuntaş, kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak, kanserin erken teşhis edilebildiğini, bu nedenle tarama merkezlerinde belirli periyotlarda tarama yapılması gerektiğini belirtti. Altuntaş, "Ülkemizde her yıl bin 500-2 bin yeni lösemi vakası görülmektedir. Her ne kadar lösemi görülme sıklığı artmış olsa da güncel tedaviler ile uzun süreli yaşam yüzde 60'lara kadar çıkmıştır. Bazı çocukluk çağı lösemilerinde bu oran yüzde 90'lara kadar ulaşmaktadır. Kök hücre umut, kök hücre gelecektir. Ancak uygun vericisi olmayanlar için de hayatın sonu değildir. Yeni tedavilerle de lösemisiz hayat mümkün. Lösemi tedavisi yüksek, maliyetli ve zahmetli bir süreçtir. Ancak ülkemizdeki hasta ve hasta yakınları bilmelidir ki Amerika ve Avrupa'da kullanım için onay almış olan her ilaca Türkiye'de de ulaşmak mümkün" dedi.