Her Yerde Sen 19. bölüm fragmanı yayımlandı! Selin, Demir'i terk edecek mi?

19.10.2019 10:15

Her Yerde Sen 18. son bölüm geçtiğimiz akşam yayımlandı. Eylül'den uzak kalmak, Selin ile dolu dizgin aşklarını yaşamak isteyen Demir beklemediği bir olayla karşılaşır ve geçmiş ortaya dökülür. Her Yerde Sen 19. bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

HER YERDE SEN 18. SON BÖLÜM FULL İZLE…

19. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Her Yerde Sen 19. bölümde: Demir, Selin'i her şeyden, özellikle Eylül'den uzak bir yere götürmek ister. Gittikleri yerde Selin bazı şeylerden şüphe duyar ve Eylül'ün kim olduğunu sorgulamaya başlar. Kötü ihtimali düşünmek istemeyen Selin, Eylül'ün Demir ile sadece çocukluk arkadaşı kadar bir yakınlığı olabileceği ihtimalini aklına getirir. Sonunda Demir, Eylül ile daha önce nişanlı olduğunu açıklar ve Selin hayal kırıklığı ve üzüntüden kendinden geçer.

Eylül ise olanların farkında olarak gözünü karartıp Selin ile konuşmaya gider. Selin her şeyi arkasında bırakıp Demir'den ayrılma kararı alır, Demir'in karşı koyuşlarına rağmen…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Köşkte mahsur kaldıkları gecede Selin, Eylül'ü tanımaya çalışırken Demir en çok bundan endişe duymaktadır. Selin Eylül'le yakınlaşırken Burak da Demir'le yüzleşir. Her şeyini kaybetmek üzere olan Demir bir fırsat daha yakalar ve Selin'i alıp uzaklara götürmek için plan yapar. Ancak ince ince yaptığı plan hiç beklemediği bir engele takılacaktır.