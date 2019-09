Her Yerde Sen 14. bölüm fragmanı yayımlandı! Her Yerde Sen son bölüm izle

14.09.2019 08:55

Her Yerde Sen 14. bölüm fragmanı yayımlandı mı sorusunu merak ediliyor. Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın başrollerde yer aldığı Her Yerde Sen 13. bölümü yayımlanıştı. Demir, tüm karşı koyuşlarına rağmen Selin'den uzak duramaz, ancak Burak'ın Demir için planları bitmemiştir. Her Yerde Sen son bölüm…

HER YERDE SEN SON BÖLÜM FULL İZLE…

14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Selin ile Demir şirkete el ele gelir. Duygularını bastırmaktan vazgeçen çift artık korkusuzca birbirlerini yaşamaya başlarlar. Selin, Demir'e olan aşkını resmen İstanbul'a haykırır. Ancak hala yaşananların gerçekliğinin farkına varamayan Selin, Demir'e duygularında ciddi olup olmadığını sorar ve yakışıklı aşık ise 'Seni seviyorum' yanıtını verir. Burak ise Demir'i rahat bırakmamaya kararlıdır. Burak, yıllar önce nişanlı olduğunu öğrenir ve bunu Demir'e karşı kullanmaya karar verir. Eski nişanlı Eylül'ü gören ilk kişi Vedat'tır.Selin, Demir'in eski nişanlısı Eylül'ü öğrenince ne yapacak? Demir'in gizlediği sır ne?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Artemim iki ayrı şirkete bölünürken Demir giderek güç kaybeder. Demir'e aşkını itiraf eden Selin onu geri kazanmak için uğraşır, ancak Demir araya mesafe koymak istemektedir. Bünyamin aralarındaki sorunları çözmeye uğraşırken Demir'in kilitlerini açmaya başlar. Ancak kolay teslim olmayan Demir'in son sınavı Selin'e hayranlığını saklamayan biri olacaktır.