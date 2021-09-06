Her yaştan kampçı yeni "bi" kampta buluştu
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Her yaştan kampçı yeni "bi" kampta buluştu

Her yaştan kampçı yeni 'bi' kampta buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi'nin, bu yıl ilkini düzenlediği yeni 'bi' kamp etkinliği yoğun ilgi gördü.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi'nin, bu yıl ilkini düzenlediği yeni 'bi' kamp etkinliği yoğun ilgi gördü. İnsu Piknik Alanında her yaştan doğaseverin çadır kurduğu kamp alanında katılımcılar gündüz saatlerinde düzenlenen çeşitli atölyelerde keyifli vakit geçirdi, akşamları da konserlerle kamp coşkusunu ikiye katladı.

Yenişehir Belediyesi, farklı bir etkinliğe imza atarak her yaştan doğaseveri aynı kampta buluşturdu. Yeni 'bi' kamp 3 gün boyunca bir birinden renkli etkinlikler ve konserlerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. İnsu Piknik Alanında 3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen kamp etkinliğine doğa severler yoğun ilgi gösterdi. Her yaştan doğaseverin çadır kurduğu kampta katılımcılar, çocuklar için ilkokul ve ortaokul seviyesinde en az bir okuma kitabı bağışında bulunarak köy okullarına kütüphane kurulmasına katkı sağladılar. İnsu Piknik Alanında sadece yetişkinler değil aileleri ile birlikte kamp yapan çocuklar da gün boyu düzenlenen aktivite ve yarışmalarla hem eğlendi hem de doğada kamp yapmanın keyfini çıkardı. Doğanın ortasında yoga yaparak minik bedenlerini dinlendiren çocuklar, resim atölyesinde sanatın keşfine çıktı, masal atölyesiyle de keşif yolculuklarını tamamladı.

Çocukların sosyalleşmesine katkı sağlayan etkinliklerin yanı sıra AKUT ekipleri de minik kampçılara çeşitli eğitimler verdi. Kampın en özel misafirleri özel çocuklar da etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi. Kampta sadece çocuklar değil yetişkinler için de sosyal aktiviteler ve yarışmalar düzenlendi. Kampın son gününde katılımcılar çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu

Kampın ilk gününde Mozaik Orkestrası ve Ali Altay'ın konserleriyle kamp coşkunu yaşayan katılımcılar ikinci günde ise Çağdaş Anadolu Grubu ve yılların eskitemediği Bulutsuzluk Özlemi'nin seslendirdiği şarkılarla eğlendi. Katılımcılar kampın son gününde de Demir ve orkestrasının seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir kamp keyfi yaşadı. - MERSİN

Her yaştan kampçı yeni 'bi' kampta buluştu
Her yaştan kampçı yeni 'bi' kampta buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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