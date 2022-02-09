HER YAĞMURDA SU BASKINI YAŞANAN SEMT SAKİNLERİ BİZİ BU ÇİLEDEN KURTARIN

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde yaklaşık 300 konutun bulunduğu Sarı Meşelik semti, her sağanak sonrası su altında kalıyor. Su baskını sonrası evlerinden çıkamadıklarını, işe gidemediklerini ve dünyayla bağlantılarının kesildiğini söyleyen semt yaşayanları, ilgili kurumların bu duruma son vermesini istedi.

Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde Sarı Meşelik olarak adlandırılan semtte her sağanağın ardından su baskını oluşuyor. Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nın kuzeyinde yer alan bölgede bulunan yaklaşık 300 konut sahibi su baskını sonrası zorlu koşullarda yaşam savaşı veriyor. Semtin kotunun düşük olması nedeniyle yağmur sularının oluşturduğu birikintilere çevreden geçen kanallardan taşan sular da eklenince semt göle dönüyor. Baskınlar sonrası bölgedeki evlerin bahçe duvarlarını aşan sular bodrum katlara, evlerin içine girerek büyük zarara yol açıyor.

SEMT HALA SULAR ALTINDA

İlçede etkili olan son sağanak ve dolunun üzerinden yaklaşık bir hafta geçmiş olmasına rağmen semt hala sular altında. Su baskını çevredeki tarım alanlarına da zarar veriyor. Sular içinde kalan ağaçlar ve bahçelerdeki ürünler de su birikintilerinden etkileniyor. Su baskınları sonrası evlerine girip çıkmakta büyük zorluklar yaşadığını belirten semt yaşayanları, çalmadık kapı bırakmadıklarını, ancak sorunlarına çözüm üretilmediğini dile getirdi.

'ARA YERDE BİZ OYALANIYORUZ'

Semte 4 yıl önce ev yaparak yerleştiğini söyleyen Osman Cenkçi, 'Buraya yerleştiğimden beri bu su baskını sorunu yaşıyorum. İlçenin merkezinde ilçe belediye binasına kuş uçumu 300 metrelik mesafede oturmamıza rağmen ricalarımız hep yanıtsız kalıyor, çözüm üretilmiyor. İlçe Belediyesine gittiğimizde Büyükşehir ve ASAT'a yönlendiriliyoruz. Büyükşehir Belediyesi ise bize ilçe belediyesinin proje göndermesi gerektiğini söylüyor. Ara yerde biz oyalanıyoruz. Her yağmur sonrası su baskını nedeniyle çocuğumu okula göndermek için omzumda asfalta çıkarıyorum suların içinde. Burada bir sağlık sorunu ya da bir yangın çıksa su baskını nedeniyle itfaiye, ambulans ya da herhangi bir yardım kuruluşu buraya giremiyor. Ben kendim su baskını döneminde ekmeksiz kaldım. Bizim mağduriyetimizin yanı sıra ağaçların kökü çürüyor, evlerde inşaatlarda mahsur kalan hayvanlar dışarı çıkamadıkları için açlıktan ölüyor diye konuştu.

'İNSANLAR EVİNE GİREMİYOR'

1038 sokakta yaşayan Aziz Koç, bölgede altyapı ve kanalizasyon sorununun çözülmemesi nedeniyle her yağmurda su baskını yaşandığını söyledi. Bölgedeki yapıların genel olarak villalardan oluştuğunu belirten Koç, 'İskanımızı almamıza rağmen ilçe belediyesi burada ne altyapı sorununu çözmüş, ne yolları yapmış ne de yağmur suyu drenaj sistemini çözmüş. Ayrıca biz iskanımız olmasına rağmen jeneratörle inşaatımızı yaptık. Elektriğimiz olmadığı için oturamıyoruz evimizde. Yağmur suyunda evimin bodrumu su doldu. Evime giremiyorum. Çocuklarımız okula gidemiyor. Servis araçları giremiyor. Buradaki öğrenciler mağdur durumda. İnsanlar evine giremiyor. Yollar suyla kaplı. Belediyeye ve konuyla ilgili tüm kurumlara gitmemize rağmen hiçbir kurum görevini yapmıyor. Bizi bu çileden kurtarın sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Alper Taş ise bir yıldır inşaat halindeki evlerine ulaşamadıklarını, inşaatlarını bitiremediklerini, ne yapacaklarını bilmediklerini ve belediyeden çözüm için bir yardım gelmediğini belirtti.