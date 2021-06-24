Her Şey Sende Gizli şiiri - Can Yücel Her Şey Sende Gizli şiiri
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Her Şey Sende Gizli şiiri - Can Yücel Her Şey Sende Gizli şiiri

Her Şey Sende Gizli şiiri - Can Yücel Her Şey Sende Gizli şiiri
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Can Yücel'in Her Şey Sende Gizli şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Her Şey Sende Gizli şiiri Can Yücel tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Her Şey Sende Gizli şiiri - Can Yücel Her Şey Sende Gizli şiiri

Her Şey Sende Gizli şiiri Can Yücel'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Her Şey Sende Gizli" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Can Yücel Her Şey Sende Gizli şiiri

HER ŞEY SENDE GİZLİ

Yerin seni çektiği kadar ağırsın,

Kanatların çırpındığı kadar hafif..

Kalbinin attığı kadar canlısın,

Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç...

Sevdiklerin kadar iyisin,

Nefret ettiklerin kadar kötü..

Ne renk olursa olsun kaşın gözün,

Karşındakinin gördüğüdür rengin..

Yaşadıklarını kâr sayma:

Yaşadığın kadar yakınsın sonuna; ne kadar yaşarsan yaşa,

Sevdiğin kadardır ömrün..

Gülebildiğin kadar mutlusun.

Üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin

Sakın bitti sanma her şeyi,

Sevdiğin kadar sevileceksin.

Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer

Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın.

Bir gün yalan söyleyeceksen eğer;

Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın.

Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret,

Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın.

Unutma yagmurun yağdığı kadar ıslaksın,

Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak.

Kendini yalnız hissetiğin kadar yalnızsın

Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü.

Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin..

İşte budur hayat!

İşte budur yaşamak,

Bunu hatırladığın kadar yaşarsın

Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün

Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun

Çiçek sulandığı kadar güzeldir,

Kuşlar ötebildiği kadar sevimli,

Bebek ağladığı kadar bebektir.

Ve herşeyi öğrendiğin kadar bilirsin,

bunu da öğren,

Sevdiğin kadar sevilirsin...

Can Yücel

Kaynak: Antoloji.com - Can Yücel Her Şey Sende Gizli şiiri

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Her Şey Sende Gizli şiiri - Can Yücel Her Şey Sende Gizli şiiri - Haberler
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