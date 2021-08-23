HER İNSAN İNANDIĞI GİBİ YAŞAMAKTA ÖZGÜRDÜR

Eklenme tarihi 23 Ağustos 2021ABONE OL HER İNSAN İNANDIĞI GİBİ YAŞAMAKTA ÖZGÜRDÜR Esenler Cemevi, Muharrem ayında matem orucu tutan vatandaşlar için Muharrem lokması dağıttı.

Eklenme tarihi 23 Ağustos 2021

ABONE OL HER İNSAN İNANDIĞI GİBİ YAŞAMAKTA ÖZGÜRDÜR Esenler Cemevi, Muharrem ayında matem orucu tutan vatandaşlar için Muharrem lokması dağıttı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve AK Parti Esenler İlçe Başkanı Ümit Özkan aşure ve kurban lokmasında canlar ile aynı sofra etrafında buluştu. Birlik ve bereketin simgesi olan aşure ve lokmalar vatandaşlarla birlikte afiyetle yendi.

BİRBİRİMİZİ ALLAH İÇİN SEVER VE KUCAKLARIZ Esenler Cemevi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özdemir'den sonra bir konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul olmasını diledi. "Bugün belki bir şükür kurbanı belki yas-ı matem orucundan sonra bir şükrü niyaz olarak burada bulunan kardeşlerimiz için günün anlam ve önemi iki açıdan daha anlamlı hale geldi" diyen Göksu daha sonra özetle şunları söyledi:

"Bir tanesi oruçlarımızı tutmuş olmamız ve onun bereketini beklemek, diğeri ise uzun zamandan beri Alevi kardeşlerimizin çok sıkça telaffuz ettiği ve bizim de Allah nasip ederse ilk fırsatta bu sözü yerine getireceğiz dediğimiz cem evimizin bereket sofrasında buluşuyor olmamız. Ben hem cem evimizin hem de tutulan oruçların Cenab-ı Hak nezdinde kabul olmasını diliyorum. Bir başkasının bir başkasına saygı göstermesi dediğinizde parmakla gösterilen, dünyada insanlığın gıptayla takip ettiği bir milletin çocuklarıyız. Biz yeryüzünde her zaman merhameti ve özgürlüğü benimsemiş bir milletin çocukları olarak birbirimizden gayrımız olamaz. Birbirimizi Allah için sever ve kucaklarız. Bizim inancımızın bize vermiş olduğu sorumluluk gereği her insan inandığı gibi yaşamakta özgürdür".

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Kaynak: Habermetre