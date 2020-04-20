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Koronavirüs, Yılmaz Can, Tunceli

Her gün, sokak köpeklerini besliyor

Her gün, sokak köpeklerini besliyor Tunceli'de yazarlık ve tiyatro yönetmenliği yapan Yılmaz Can Şare, yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpeklerini her gün besliyor Tunceli'de yazarlık ve tiyatro yönetmenliği yapan Yılmaz Can Şare, yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpeklerini her gün besliyor.

20.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:28
Her gün, sokak köpeklerini besliyor

Her gün, sokak köpeklerini besliyor

Tunceli'de yazarlık ve tiyatro yönetmenliği yapan Yılmaz Can Şare, yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpeklerini her gün besliyor

TUNCELİ - Tunceli'de yazarlık ve tiyatro yönetmenliği yapan Yılmaz Can Şare, yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpeklerini her gün besliyor.

Koronavirüs salgını insanların yanı sıra sokak hayvanlarının hayatını da olumsuz etkiliyor. Salgın nedeniyle insanlar evlerine çekilince sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanıyor. Tunceli'de de hem valilik koordinesinde kurumların çalışmasıysa hemde gönüllülerin desteğiyle sokak hayvanları besleniyor. Yazar ve Tiyatro Yönetmeni Yılmaz Can Şare'de gönüllü olarak kendi imkanları ile temin ettiği ve hayvan severler tarafından gönderilen mamalarla, her gün kent merkezinden başlayarak Pülümür Vadisi boyunca yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpeklerini besliyor.

Köpekleri beslemek için yaklaşık bir aydır günde 100 kilometre yol kat ettiğini aktaran Yılmaz Can Şare, "Çarşıdaki mahallelerden başlıyorum. Harçik, Marçik, Kutudere, Zağge'ye kadar yol boyu sahipsiz bütün köpeklere mama veriyorum. Çünkü onların ağzı var dili yok. Açlıklarını, susuzluklarını anlatamıyorlar" dedi.

Korona virüs sürecinden sokak hayvanlarının da etkilendiğini anımsatan Şare, "Bu süreçte onlara bir kap mama vermek su vermek çok önemli. İnsanlar evlerine kapandıkları için bu süreç onlar için daha zorlu geçiyor. Ben de elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Her gün servise çıkıp uzun bir mesafe kat ederek bu hayvanların karnını doyuruyorum"ifadelerini kullandı.

Her gün, sokak köpeklerini besliyor

Kaynak: İHA

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