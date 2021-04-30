Hepsiburada kapıda ödeme var mı? Hepsiburada'da kapıda ödeme seçeneği bulunuyor mu? Yoksa sadece online ödeme mi var?
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Hepsiburada kapıda ödeme var mı? Hepsiburada'da kapıda ödeme seçeneği bulunuyor mu? Yoksa sadece online ödeme mi var?

Hepsiburada kapıda ödeme var mı? Hepsiburada'da kapıda ödeme seçeneği bulunuyor mu? Yoksa sadece online ödeme mi var?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Kapıda ödeme yapılabilen siteler hangileridir vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, Hepsiburada kapıda ödeme var mı? Hepsiburada'da kapıda ödeme seçeneği bulunuyor mu? Hepsiburada alışveriş sitesinden kapıda ödeme var mı yoksa sadece online kartla ödeme mi bulunuyor? Detaylar haberimizde...

Kapıda ödeme alan siteler hangileridir merak ediliyor. Bu sitelerden özellikle Hepsiburada daha çok merak edilmektedir. Peki, Hepsiburada'da kapıda ödeme oluyor mu? Hepsiburada kapıda ödeme var mı? Hepsiburada kapıda ödeme imkanı mevcut mu? Hepsiburada kapıda ödeme aktif mi pasif mi?

HEPSİBURADA KAPIDA ÖDEME VAR MI?

Hepsiburada internet sitesinde kapıda ödeme seçeneği yer almaktadır. Hepsiburada üzerinden alacağınız ürünleri kapıda ödeme ile satın alabilirsiniz. Aynı şekilde ETF, havale, online ödeme yöntemleri ile de gönül rahatlığıyla ürün alımı yapabilirsiniz.

KAPIDA ÖDEME OLAN SİTELER HANGİLERİ?

Haberler.com olarak yazımıza devam ediyoruz. Kapıda ödeme yapılabilen bazı sitelerin isimleri aşağıdaki gibidir. Elbette bunlardan farklı siteler de vardır. Fakat sizler için en popüler olanlarını derledik.

- BKM Kitap (www.bkmkitap.com)

- Cimri (www.cimri.com)

- Tozlu (www.tozlu.com)

- PTT Avm (www.pttavm.com)

- LC Waikiki (www.lcwaikiki.com)

- Carrefour (www.carrefoursa.com)

- MediaMarkt (www.mediamarkt.com.tr)

- Morhipo (www.morhipo.com)

- Hepsiburada (www.hepsiburada.com)

- DeFacto (www.defacto.com.tr)

- Mavi (www.mavi.com)

- Kitapyurdu (www.kitapyurdu.com)

- Migros (www.migros.com.tr)

Bu sitelerin hepsi güvenilirdir ve kapıda ödeme yapılmaktadır. Daha doğrusu güncel kapıda ödeme alan siteleri bunlar diyebiliriz. Lakin ilerleyen zamanlarda bu sitelerden bazılarına kapıda ödeme pasif yapılabilir o konu hakkında henüz bir bilgimiz yok. Yani ilerde bu sitelerden bazıları kapıda ödemeyi iptal edebilirler. Ama şimdilik bunların çoğunluğunda kapıda ödeme aktiftir.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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