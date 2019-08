CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çalışan, üreten insanlarımız var, dolayısıyla Türkiye'nin gücü üretmekten geçiyor. Hepimiz ürettiğimiz zaman Türkiye güçlü olur." dedi.

Ardahan'a 3 kilometre uzaklıktaki Çamlıçatak Piknik Alanı'nda düzenlenen "Ardahan Ulusal Kültürel ve Bal Festivali"ne katılan Kemal Kılıçdaroğlu, burada halk oyunları ekibinin Kafkas dans gösterisini izledi. Halk oyunları ekibi gösterilerinin ardından, Kılıçdaroğlu'na Türk bayrağı hediye etti.

Kılıçdaroğlu, festivalde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Ardahan'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Festivalde hep birlikte Kafkas dans gösterisini izlediklerini ve şiirler dinlediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bu gösterileri izlerken dedim ki biz bir aradayız ve hepimiz güzel bir Türkiye'yi oluşturuyoruz. Bir arada kardeşçe yaşamak istiyoruz. Eğer bizler birlik olursak, eğer gerilimlerden uzak, kavgalardan uzak yeni ve güzel siyaset anlayışı hayata geçirebilirsek, Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Az önce Şavşat'tan geldim, ondan önce Artvin'deydim. Dolayısıyla doğaya baktığınızda Allah'ın yarattığı bütün güzellikler bizim ülkemizde var. Denizimiz, göllerimiz, dağlarımız, ormanlarımız var ve bu ormanlarımızda milyonlarca canlı hayvan var ve biz onlarla yaşıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin gücü üretmekten geçiyor"

Kılıçdaroğlu, memlekette, her evde, her ailede huzur olmasını istediklerini belirterek, her evde çalışan ve üreten insanların olmasını dilediklerini aktardı.

Her alın teri dökenin, bu terinin karşılığını almasını istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Çalışan, üreten insanlarımız var, dolayısıyla Türkiye'nin gücü üretmekten geçiyor. Hepimiz ürettiğimiz zaman Türkiye güçlü olur. Üretmek kadar güzel, değerli bir şey yoktur çünkü üretmek emek, alın teri, geçinmek, istihdam, eve helal ekmek götürmek demektir. Üretmek kadar güzel bir kavram yoktur. Bu bal festivalini düzenleyen belediye başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, Ardahan halkına belediye başkanlarını seçtikleri için teşekkür etmeye geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"O size hizmet ettiği sürece başımızın üstündedir. Gittiğim her yerde ben iki şey söyledim. Bir, harcadığın her kuruşun hesabını millete vereceksin çünkü senin harcadığın her kuruş, milletten topladığın vergidir. Hesabını verirsen eyvallah, hesap vermek onurlu bir görevdir. Hizmet verdiğin vatandaşına hesap vereceksin, bu çok önemli ve değerli bir görevdir. İki, hiç kimse senin ayırım yaptığını asla bilmeyecek. Kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun, sana oy versin ya da vermesin herkese eşit davranacaksın ve herkesi kucaklayacaksın. Sadece bir yerde eşitsizlik yapabilirsin, fakir mahalleler varsa onlara pozitif ayrımcılık yap, oradaki insanların yüreğini sevindir ve o insanları da kazan dedim. Benim belediye başkanlarımdan beklediğim budur. Hesap vermek ve herkese eşit davranmak."

