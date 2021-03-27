Henüz ekrana gelmeyen Camdaki Kız dizisinin yayın günü değiştirildi

Başrolünü Burcu Biricik'in üstlendiği Camdaki Kız dizisinden merakla beklenen 2. fragman yayınlandı. Henüz ekrana gelmeyen dizinin daha ilk bölümü ekrana gelmeden yayın günü değiştirildi. İlk fragmanda dizinin 1 nisanda yayınlanacağı açıklanırken 2. fragmanda tarih 8 nisan olarak değiştirildi.