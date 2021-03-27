Henüz ekrana gelmeyen Camdaki Kız dizisinin yayın günü değiştirildi
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Henüz ekrana gelmeyen Camdaki Kız dizisinin yayın günü değiştirildi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Başrolünü Burcu Biricik'in üstlendiği Camdaki Kız dizisinden merakla beklenen 2. fragman yayınlandı. Henüz ekrana gelmeyen dizinin daha ilk bölümü ekrana gelmeden yayın günü değiştirildi. İlk fragmanda dizinin 1 nisanda yayınlanacağı açıklanırken 2. fragmanda tarih 8 nisan olarak değiştirildi.

Kanal D'nin merakla beklenen Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinden ikinci fragman yayınlandı. Dizinin başrolünü ise Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu üstleniyor.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Geçtiğimiz günlerde 1 nisan tarihinde ekrana geleceği açıklanan Camdaki Kız dizisinin yayınlanan yeni fragmanında yayın tarihi olarak 8 nisan tarihi görülüyor.

KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.

İşte dizinin ilk bölümünden kareler...

Henüz ekrana gelmeyen Camdaki Kız dizisinin yayın günü değiştirildi
Henüz ekrana gelmeyen Camdaki Kız dizisinin yayın günü değiştirildi
Henüz ekrana gelmeyen Camdaki Kız dizisinin yayın günü değiştirildi
Henüz ekrana gelmeyen Camdaki Kız dizisinin yayın günü değiştirildi
Henüz ekrana gelmeyen Camdaki Kız dizisinin yayın günü değiştirildi
Henüz ekrana gelmeyen Camdaki Kız dizisinin yayın günü değiştirildi
Henüz ekrana gelmeyen Camdaki Kız dizisinin yayın günü değiştirildi
Henüz ekrana gelmeyen Camdaki Kız dizisinin yayın günü değiştirildi

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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