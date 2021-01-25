Henry Onyekuru Galatasaray'da! Henry Onyekuru kaç yaşında, nereli? Henry Onyekuru takımları ve golleri!
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Henry Onyekuru Galatasaray'da! Henry Onyekuru kaç yaşında, nereli? Henry Onyekuru takımları ve golleri!

25.01.2021 20:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:54
Henry Onyekuru Galatasaray'da! Henry Onyekuru kaç yaşında, nereli? Henry Onyekuru takımları ve golleri!

Galatasaray Spor Kulübü, yeni transferi Henry Onyekuru'yu duyurdu! Bunu duyan taraftarlar Henry Onyekuru kaç yaşında, nereli? Henry Onyekuru hangi takımlarda yer aldı ve golleri skorları gibi konuları merak etti. İşte detaylar...

Henry Onyekuru, Galatasaray'ın sponsor hastanesi Medical Park'ta sağlık kontrolünü tamamladı ve resmi olarak takıma geçici transferi gerçekleşti! Duygularını ve heyecanını ifade eden Henry Onyekuru, "Evime geri döndüm. Özellikle de Galatasaray'ın taraftarlarını çok özledim. Umarım Pandemi süreci en kısa sürede biter ve onlarla buluşabilirim. Tekrar Galatasaray forması giymek heyecan verici!" ifadelerinde bulundu! Galatasaray, Henry Onyekuru KAP duyurusundan sonra, Onyekuru sosyal medyada merak edildi!

HENRY ONYEKURU KİMDİR?

Henry Chukwuemeka Onyekuru 5 Haziran 1997 yılında Nijerya'nın Onitsha şehrinde doğmuştur. 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Sol Kanat mevkisinde oynamaktadır. Henry Onyekuru boyu 1,75 cm'dir.

Son olarakLigue 1 takımlarından Monaco'da forma giyen Onyekuru, bu sezon Galatasaray'a geçici olarak transfer edildi! Henry Onyekuru daha önce de 2 farklı dönemde 1.5 sezon Galatasaray forması giymiştir. Transfermarkt'ın verilerine göre, 25 Ocak 2021'de başlayan transfer sözleşmesi, 30 Haziran 2021'de sona erecektir.

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