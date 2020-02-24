Hendek zabıtasından fiyat denetimi

24.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:23

Hendek Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tüketicilerin haklarının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, market raflarında fiyat etiketi kontrollerini sıklaştırdı.



Hendek Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde seyyar satıcının yanı sıra, zincir marketlerde fiyat etiket denetimi ile vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Ekipler özellikle gıda fiyat ve etiket denetimlerine büyük önem veriyor. Marketleri dolaşarak raflardaki etiketleri inceleyen ekipler fiyat tespitleri yaparak, etiketleri tek tek kontrol etti. Görülen kusurlarla ilgili olarak rapor tutularak ilgili kurumlara iletildi.



Konuyla ilgili Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tüketici haklarının korunması adına rutin denetimlere ara vermeden devam ediyor. Vatandaşlarımızın temel gıda erişiminde fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi adına kontrollerimiz ara vermeden devam edecektir" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA