Hendek'te geleneksel mahalle buluşmaları devam ediyor

Hendek'te gerçekleşen geleneksel mahalle buluşmasında; eğitim, ulaşım, tarım, güvenlik ve yatırım planları ele alındı.

Hendek protokolünün katılımıyla gerçekleşen geleneksel mahalle buluşmaları ve istişare toplantısı bu hafta Gündoğan Mahallesinde yapıldı. Buluşmaya Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Emin Kula, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen toplantıda protokol üyeleri vatandaşlardan gelen talepleri dinlerken, genel durum hakkında bilgiler verdi. Mahallenin ve ilçenin sorunları ile çalışmalar başta olmak üzere gelen talepleri dinleyen protokol mensupları, kurumlar tarafından yürütülen çalışmaları detaylarıyla vatandaşla paylaştı. Kamu kurum hizmetleri, güvenlik, ulaşım, eğitim ve tarım konularında yapılan istişare toplantısında alınan görüşlerin ve kararlarının hayata geçirilmesi için çalışmaların başlatıldığı bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA