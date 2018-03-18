Hendek'te Çanakkale Zaferi ve Şehitler Anıldı

Hendek'te 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde, Garnizon Komutanlığı tarafından saygı atışı yapıldı.

Hendek Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk koyuldu. Törene Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kavakçı, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Deniz Kün, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Hüseyin Cevahir, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Kuvai Milliye Derneği, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Albayrak, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Hüseyin Cevahir yaptı. Cevahir, "Bugün Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin büyük onurunu yaşamaktayız. 250 bin şehidiyle Çanakkale Zaferi laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda önemli bir aşama, bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin de temellerinin atıldığı şanlı bir zaferdir. Çanakkale utançla yaşamak yerine, onurla ölmeyi tercih edenlerin savaşıdır. Bu zafer, milletimizin iman ve azminin, metanet ve gücünün açık bir göstergesidir. 18 Mart Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin, Türk Milletinin esir edilemeyeceğinin, Türk vatanının parçalanamayacağının tüm Dünya'ya haykırıldığı gündür" dedi.

Konuşmanın ardından şiirler okundu. Garnizon Komutanlığı tarafından yapılan saygı atışı ile tören sona erdi. Daha sonrasında ise Şehit mezarlıkları ziyaret edildi. - SAKARYA