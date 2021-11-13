HENDEK, SAKARYA (Habermetre) - HENDEK PROTOKOLÜ ÜRETİCİLERİ DİNLEDİ

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Cumhur İttifakının İlçe Başkanları ve ilçe protokolüyle Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarını ziyaret ederek firmaların temsilcileriyle görüştü. Tarım ve hayvancılık alanında yeniliklerin aktarıldığı fuar ilgi görmeye devam ederken Babaoğlu, ilçe başkanları ve protokol üreticileri dinledi.

FUAR ALANINDA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu; MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal, Hendek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ünal Küçükyılmaz, Hendek İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tekin Ulaş Karatepe ve Tüm Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Yağlı ile birlikte Sakarya 3. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarını ziyaret etti. Dün yapılan Kent konseyi toplantısı sonrası Hendek Kapalı Pazar yerinde düzenlenen Sakarya 3. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarını ziyaret eden Babaoğlu, Cumhur ittifakının İlçe Başkanları Namlı ve Baykal ile protokole fuarla ilgili olarak bilgiler verdi.

CUMHUR İTTİFAKI

Stantları bir bir dolaşan ilçe protokolü tarım alanında yapılan yenilikler hakkında firmalardan bilgiler aldı. Firmaların stantlarına misafir olan protokol üyeleri tarım ve hayvancılık alanındaki yeniliklerle gelişmeler konusunda bilgiler aldı. Fuarın Hendek'e çok yakıştığını ifade eden MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, " Böylesine güzel ve anlamlı bir fuara ev sahipliği yapmaktan mutluyuz" derken AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal'da Sakarya için son derece önem arz eden fuara herkesi davet ederek, " Emeği geçen ve fuara katılan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi

BABAOĞLU: TARIM ŞEHRİ HENDEK

Başkan Babaoğlu ise, " Bu fuar geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamamıştı. İlk 2 günde yoğun bir katılım olduğunu görüyoruz. Hafta sonu daha fazla ziyaretçi olmasını bekliyoruz. Burada tarım alanında gerçekleştirilen çok güzel yeniliklerin artarak devam ettiğini görüyoruz. Sakarya'mızın eşsiz özelliklerinin yanı sıra burada da aslında Hendek'in potansiyeli de ortaya çıkıyor. Tarım başta olmak üzere her alanda önde olan bir Hendek var. Ülkemiz üreticileri adına çok faydalı olduğunu düşündüğümüz fuarımızda çiftçimizin ve üreticilerimizin bir araya geliyor olmasından büyük sevinç duyuyoruz. Bu fuarda emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Her yıl daha iyisiyle, daha da genişletilerek fuarımız devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

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