Hendek Belediyesi sokak hayvanlarını sıcak yuvaları ile kavuşturuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hendek Belediyesi sokak hayvanlarını sıcak yuvaları ile kavuşturuyor

17.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:52
Hendek Belediyesi sokak hayvanlarını sıcak yuvaları ile kavuşturuyor

Hendek Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, can dostlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam ediyor.

Hendek Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, can dostlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam ediyor.

Her geçen gün geliştirilen ve modern bir hale getirilen Hendek Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, 700'e yakın can dostumuza ev sahipliği yapıyor. Burada misafir edilen sokak hayvanları uzman veteriner hekimler tarafından tedavi edilerek kayıt altına alınıyor. Sahiplendirme faaliyetlerine ve farkındalık çalışmalarına devam eden Hendek Belediyesi, pek çok can dostumuzu yeni ailesine kavuşturuyor.

Hayvan severlerin en çok sevdiği ve bu alanda yaptığı çalışmalarla örnek gösterdiği Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Biz, can dostlarımızı çok seviyoruz. 'Satın alma, sahiplen' prensibi ile hareket ediyoruz. Bu sayede son 2 yılda 200'e can dostumuzu yeni yuvalarıyla buluşturduk. Sokak hayvanlarıyla ilgili projelerimiz ve çalışmalarımız artarak devam edecek. Can dostlarımızı çok seviyoruz" dedi.

Hendek Belediyesi tarafından geliştirilen proje kapsamında sokaklara mama evleri konulurken, mevcut barınak geliştirilmişti. Hendek Belediyesi şimdi 17 dönümlük yeni bir barınak yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SAKARYA

Hendek Belediyesi sokak hayvanlarını sıcak yuvaları ile kavuşturuyor
Hendek Belediyesi sokak hayvanlarını sıcak yuvaları ile kavuşturuyor
Hendek Belediyesi sokak hayvanlarını sıcak yuvaları ile kavuşturuyor
Hendek Belediyesi sokak hayvanlarını sıcak yuvaları ile kavuşturuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Fuat Oktay Pervin Buldan Mustafa Şentop
Magazin Birol Güven Demet Akbağ Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Fırat Aydınus Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hendek Belediyesi sokak hayvanlarını sıcak yuvaları ile kavuşturuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 12:53:31. #1.14#
title