Hemzemin geçitteki kazada 2 kişi öldü (3)
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Banaz, Uşak, Güncel

Hemzemin geçitteki kazada 2 kişi öldü (3)

Uşak'ın Banaz ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yük treninin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

10.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:06
Hemzemin geçitteki kazada 2 kişi öldü (3)

Uşak'ın Banaz ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yük treninin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir'den Afyonkarahisar'a giden 34005 sefer nolu yük treni, Corum Köyü mevkisindeki kontrolsüz hemzemin geçitte Mehmet Çalış yönetimindeki 16 CDZ 03 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpma sonrası trenin önünde bir süre sürüklenen araçtaki Berat Çalış ve Gonca Sancar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Çalış ve Çiğdem Bakır ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hemzemin geçitteki kazada 2 kişi öldü (3)

Kaynak: AA

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Hemzemin geçitteki kazada 2 kişi öldü (3)

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