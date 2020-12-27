Trenin çarptığı traktör sürücüsü metrelerce sürüklendi! Kaza yerinde yaşamını yitirdi
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Trenin çarptığı traktör sürücüsü metrelerce sürüklendi! Kaza yerinde yaşamını yitirdi

27.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.12.2020 23:53

Mersin'de, Adana-Kayseri seferini yapan yük treni seyir halindeyken, Mahmut Kırık'ın kullandığı traktöre çarptı. Metrelerce sürüklenen traktörün sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü Kütüklü Mahallesi eski muhtarı Mahmut Kırık (54), hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Muratlı Mahallesi Tekbaraka mevkisi hemzemin geçidinde meydana geldi. Adana- Kayseri seferini yapan yük treni seyir halindeyken, Mahmut Kırık'ın kullandığı traktöre çarptı.

Trenin çarptığı traktör sürücüsü metrelerce sürüklendi! Kaza yerinde yaşamını yitirdi

METRELERCE SÜRÜKLENDİ, KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Metrelerce sürüklenen traktörün üzerinde bulunan ve bahçe çalışmasından döndüğü öğrenilen Kütüklü Mahallesi eski muhtarı Mahmut Kırık kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kırık'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trenin çarptığı traktör sürücüsü metrelerce sürüklendi! Kaza yerinde yaşamını yitirdi
Trenin çarptığı traktör sürücüsü metrelerce sürüklendi! Kaza yerinde yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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