Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Yaralı
Batman'da yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Batman'da yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Belde Mahallesi'nden geçen yük treni, hemzemin geçide kontrolsüz giren Cengiz Acar yönetimindeki 34 FR 1224 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücünün oğlu Hüseyin Kadir Acar (17) yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekibince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA