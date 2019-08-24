Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da hemzemin geçitte trenle çarpışan resmi plakalı pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi.

24.08.2019 18:02
Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da hemzemin geçitte trenle çarpışan resmi plakalı pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada, pikapta bulunan 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yürekli Mahallesi'nde Mersin-Gaziantep istikametinde hareket eden yük treni ile DSİ Sulama Birliğine ait resmi plakalı çift kabin pikap, hemzemin geçitte çarpıştı.

Kazada pikabın sürücüsü Ercan Bozkurt (37) yaşamını yitirdi, pikapta bulunan Mustafa Küçükaytan yaralandı.

Yaralı Küçükaytan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA
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