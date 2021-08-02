DOĞU EKSPRESİ'NİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ARTUĞEL TOPRAĞA VERİLDİ
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DOĞU EKSPRESİ'NİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ARTUĞEL TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesindeki evinden Kars Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmek üzere yola çıkan HDP Dağpınar Belediye Meclis Üyesi 6 çocuk babası Nurettin Artuğel, hemzemin geçitte Doğu Ekspresi treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesindeki evinden Kars Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmek üzere yola çıkan HDP Dağpınar Belediye Meclis Üyesi 6 çocuk babası Nurettin Artuğel, hemzemin geçitte Doğu Ekspresi treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi hastane morguna konulan Artuğel için Dağpınar beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Artuğel'in cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Nurettin Artuğel'in ölümüyle sonuçlanan tren kazası güvenlik kameralarına da yansıdı. Kameraların an ben kaydettiği görüntülerde trenin geçişi için hemzemin geçitteki otomatik bariyerle yolun kapatılmasının hemen ardından Artuğel'in minibüsten indiği görülüyor. Bir süre ilerleyen Artuğel'e trenin çarpma anı kamera tarafından kaydedildi.

DOĞU EKSPRESİ'NİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ARTUĞEL TOPRAĞA VERİLDİ
DOĞU EKSPRESİ'NİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ARTUĞEL TOPRAĞA VERİLDİ
DOĞU EKSPRESİ'NİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ARTUĞEL TOPRAĞA VERİLDİ
DOĞU EKSPRESİ'NİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ARTUĞEL TOPRAĞA VERİLDİ
DOĞU EKSPRESİ'NİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ARTUĞEL TOPRAĞA VERİLDİ
DOĞU EKSPRESİ'NİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ARTUĞEL TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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