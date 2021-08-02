Hemzemin geçitte Doğu Ekspresi'nin çarpmasıyla öldü (2)
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Hemzemin geçitte Doğu Ekspresi'nin çarpmasıyla öldü (2)

Hemzemin geçitte Doğu Ekspresi'nin çarpmasıyla öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel

TOPRAĞA VERİLDİ Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesindeki evinden Kars Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmek üzere yola çıkan HDP Dağpınar Belediye Meclis Üyesi 6 çocuk babası Nurettin Artuğel, hemzemin geçitte Doğu Ekspresi treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ 

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesindeki evinden Kars Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmek üzere yola çıkan HDP Dağpınar Belediye Meclis Üyesi 6 çocuk babası Nurettin Artuğel, hemzemin geçitte Doğu Ekspresi treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi hastane morguna konulan Artuğel için Dağpınar beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Artuğel'in cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ

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