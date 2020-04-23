Hemşire teyzeden ikiz yeğenlerine 23 Nisan sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hemşire teyzeden ikiz yeğenlerine 23 Nisan sürprizi - Haberler
Fatma Erdemir, 23 Nisan, Erdemir, Güncel, Haber

Hemşire teyzeden ikiz yeğenlerine 23 Nisan sürprizi

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Fatma Erdemir, haftalardır göremediği ikiz yeğenleri için sürpriz kutlama programı düzenleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşamalarını sağladı.

23.04.2020 11:11 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:28
Hemşire teyzeden ikiz yeğenlerine 23 Nisan sürprizi

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Fatma Erdemir, haftalardır göremediği ikiz yeğenleri için sürpriz kutlama programı düzenleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşamalarını sağladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 5 yaşındaki ikizler Deniz ve Damla Lazoğlu'na 23 Nisan sevinci yaşatmak isteyen teyzeleri Fatma Erdemir, İpekyolu Belediyesi ile iletişime geçerek mahallelerde konser veren müzik grubundan yeğenleri için konser vermesini istedi.

Belediyenin talebe olumlu yanıt vermesinin ardından teyze, çocukların babası Oktay Lazoğlu ile görüşüp evin balkon ve pencerelerini afiş ve bayraklarla süslemesini istedi.

Müzik grubuyla mahalleye giden Erdemir, seslendirilen şarkılar eşliğinde evin balkonuna çıkan yeğenlerinin bayramını kutladı.

Çevredeki binaların balkon ve pencerelerine çıkan çocuk ve mahalle sakinleri de şarkılara eşlik ederek unutamayacakları bir bayram yaşadı.

"Yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedim"

Erdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle yeğenlerini uzun süredir göremediğini söyledi.

Sağlık hizmetlerinde görev aldığı için ailesinden uzak kaldığını, özlediği yeğenlerine sürpriz yapmak istediğini anlatan Erdemir, şöyle konuştu:

"Sosyal mesafe, karantina ve tedbirler nedeniyle her zamankinden farklı bir 23 Nisan oldu. Tüm Türkiye 23 Nisan'ı evde kutlamak zorunda kaldı. Çocuklara armağan edilmiş bu bayramın sönük geçmesini istemedim. Bu özel günlerinde hangi şartlarda olursak olalım onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalıştım. Özelikle sağlıkçı arkadaşlarımın ve yeğenlerimin bayramını kutluyorum. Böyle bir kutlamada bizi kırmayıp burada çocuklara güzel bir gün yaşattıkları için İpekyolu Belediyesine teşekkür ediyorum. Hayat eve sığar. Programa diğer binalarda oturan çocuklar da eşlik etti. Heyecanlı, mutlu, coşkulu bir gün yaşandı."

"Güzel bir bayram kutladık"

Baba Oktay Lazoğlu ise bu yıl 23 Nisan'ı buruk karşıladıklarını, bu süreçte çocukları evde tutmada sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Çocuklara güzel bir gün yaşatmak için kendi imkanlarıyla evi süslediklerini, sürpriz etkinlik organize ettiklerini dile getiren Lazoğlu, "Yeğenlerini çok seven teyzemiz, sağlık personeli olduğu için bu süreçte gelip onları göremiyor. O da güzel bir sürpriz hazırladı ve aşağıda müzikli bir kutlama düzenledi. Biz evde, teyzesi aşağıda, komşular balkonlarda çocuklarıyla güzel bir bayram kutladık. En azından çocukların buruk olan duygularını bir nebze olsa da canlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu günlerin geçeceğine inanıyoruz. Evde kalalım, kendimizi izole edelim ve kimseye zarar vermeyelim. Hayat eve sığar." diye konuştu.

Deniz ve Damla ise hazırlanan sürpriz karşısında çok mutlu olduklarını belirterek, tüm çocuklarını bayramını kutladı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haberler
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 dolar yaptı Haberler
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 dolar yaptı
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Haberler
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Harun Tan Deniz Seki Halil Sezai Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Hemşire teyzeden ikiz yeğenlerine 23 Nisan sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 11:42:59. #1.15#
title