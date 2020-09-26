Son dakika haberi | Hemşire eşini hastanede bıçaklayan eski koca tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Hemşire eşini hastanede bıçaklayan eski koca tutuklandı Diyarbakır'da, özel bir hastanede 6 gün önce eski eşi hemşire Esengül Y.'yi bıçakla yaralayan Murat Ç. (45), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.