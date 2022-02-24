Hemcinsiyle Aşk Yaşayan Senem Kuyucuoğlu Hakkında Şok İddia!

Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi Medis Mir'le ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başlamıştı.

"ERKEK OLMAK İÇİN..."

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında, Senem Kuyucuoğlu hakkında konuştu. Serengil, "Senem Kuyucuoğlu erkek olmak için ameliyat olmayı bekleyen, isteyen, arzulayan..." derken sesi yayında sessize alındı.

Serengil konuşmasının devamında "Eşcinsel olduğunu açıklamış ve eskiden beri cinsel tercihi belli olan, kız arkadaşıyla öpüşürken fotoğrafları olan biri..." ifadelerini kullandı.

Senem Kuyucuoğlu kimdir?

Senem Kuyucuoğlu 22 Eylül 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Senem Kuyucuoğlu modellik ve güzellik yarışmalarında derece almış Türk modeldir.

1990'da İzmir'de doğan Senem Kuyucuoğlu modelliğe 14 yaşında başladı.

2006 yılında, henüz 15 yaşını doldurmamışken Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışma programına katıldı ve burada ikinci oldu.

Amerika'da katıldığı parti ve hemcinsiyle öpüştüğü görüntülerin basına yansımasının ardından çok konuşulan Senem Kuyucuoğlu, katıldığı Katarsis programında "En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bütün hayatımı elimden aldı" açıklamasında bulunmuştu.